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Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı
 24 Ağustos 2019 08:32
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Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde önce okul duvarına daha sonra ise kamyonetlerini tamir etmeye çalışan baba ve oğluna çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken meydana gelen kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü idaresindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, bulvar üzerinde arızalandı. Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Muzaffer Ünlü ve oğlu, kamyonetin arızasını tespit etmek için kamyonu kontrol etmeye çalıştı. Bu sırada Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin duvarına daha sonra ise park halindeki kamyona çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Alper Benli ve otomobilde bulunan Yasin Kılıç (10) ağır yaralanırken, otomobilde bulunan diğer yolculardan Serhat Doğan, Emrah Efe Kılıç ve iki araç arasında sıkışan kamyon sürücüsü Muzaffer Ünlü ile oğlu ise hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilirken Alper Benli ile Yasin Kılıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü Ünlü'nün ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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