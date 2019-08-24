Ev alana devlet destek verecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin hedef kitlesinin alt ve orta gelir grubu aileler olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza uygun ödeme koşulları ile kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Alıcıların çoğu borçlarını aylık taksitler halinde ödemeyi tercih ediyor. İndirim kampanyaları ile tüm borcunu ya da borcunun bir bölümünü kapatmak isteyen vatandaşlarımıza alternatif imkanlar sunuyoruz" dedi.

Faiz düştü konut kredisine ilgi arttı

10 BİN AİLE YARARLANDI

Bakan Kurum, beş yılda 300 bine yakın konut üretecek TOKİ'nin alt gelir gruplarına yönelik konut çalışmaları ve indirim kampanyasına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Kurum, martta başlatılan tapusunu hemen almak isteyenlere yönelik yüzde 22 indirim kampanyasından yaklaşık 10 bin konut ve işyeri alıcısının yararlandığını belirtti.

Yabancıya konut satışı yüzde 46,7 arttı

BORÇLAR KAPANDI

Konut alıcılarının büyük bölümünün borçlarını aylık taksitler halinde ödemeyi tercih ettiğini belirten Kurum, "Bu yıl itibarıyla gerçekleştirilen indirim kampanyasında 510 bin lira borç bakiyesi kapatıldı" dedi. Konut fiyatları illere göre değişirken, ihtiyacı olan vatandaşlar bu konutları kira öder gibi yaklaşık 400 lira taksitlerle satın alabiliyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla peşin ödemelerde yüzde 22 indirimden faydalanıyor. Proje için o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmak, 2+1 konutlar için 25, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. 2+1 konutları için 500 lira, 3+1 konutlar için de 1.000 lira başvuru ücreti verilmesi isteniyor.

HAZAL ATEŞ