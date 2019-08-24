Rabia 4 çocuğa can oldu
|24 Ağustos 2019 08:31
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Rabia 4 çocuğa can oldu
NEZİR GÜNEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Merkez Artuklu ilçesinde yaşaya Abdulkadir ve Nefise Kızılboğa çiftinin tek çocuğu Rabia Kızılboğa, geçen pazartesi günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip, su dolu havuza düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan Rabia, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören Rabia'nın, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen baba Abdulkadir ve anne Nefise Kızılboğa, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Rabia'nın organları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı.
Minik Rabia'dan alınan karaciğer ve böbrekler, 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla İstanbul ve Diyarbakır'a götürüldü.
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