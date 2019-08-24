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İşsize çifte maaş

Ülkemizde işsiz kalanlara 10 aya varan işsizlik maaşı verilirken, isteyenler bu sürede meslek kurslarına katılıp günlük yapılan ödemeden de faydalanabiliyor
 24 Ağustos 2019 09:00
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İşsize çifte maaş

İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...

- 10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.

- İŞBAŞI EĞİTİMİ VE AYDA 1.010 TL HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor.

İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77.70 TL ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 lira. Aylık bin 10 lira cep harçlığı imkanı oluyor. Böylece işsizlerin aylık geliri harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı buluyor.

- DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.

- ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ: Sanayi mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve kurslara katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira ödeme yapılıyor.

- SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.

- MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsizler, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor.

ÖDENEK İÇİN BİR AYI KAÇIRMAYIN!

İŞSİZLİK ödeneği almak için bazı şartlar bulunuyor. Buna göre, öncelikle işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmış olmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca son 3 yılda en az 600 gün prim ödemiş olmanız isteniyor. Ayrıca son 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor. Bunlar tamamlandığında ayrıldıktan sonraki bir ay içinde İŞKUR'a müracaat etmelisiniz. Ne kadar gecikirseniz alacağınız maaşın süresi de kısalıyor.
Sabah
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