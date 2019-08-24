Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim

10 kişiyi daha öldürecektim'

ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2019

Adana'da psikolojik sorunları nedeniyle ordudan atılan ve eşiyle çocukları da terk edince cinnet getirip, tabancayla sokağa çıkan mahallede 3 kişiyi öldüren eski astsubay Güçlü Doğan Tabur'un, daha fazla insanı öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Önceki gün evden çıkıp önce çocuklarıyla birlikte mobiletle giden Hayati Özkahya'yı, ardından da baskın yaptığı kahvehanenin sahibi Okan Develi ve müşterilerden 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu'nu öldüren Tabur, kurşunu bitince eve döndü. Daha önceden temin ettiği ve evinde sakladığı 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ile bu silahlara ait mermileri alan Tabur, katliama devem etmek için tekrar evden çıktı.

Ancak ihbar üzerine hemen olay yerine gelen ekipler, evin girişinde önlem alarak, belinde iki tabanca, omzunda da pompalı tüfekle dışarı çıkan Tabur'u etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Tabur'un, emniyetteki ilk ifadesinde de "Eğer beni yakalamasaydınız en az 10 kişiyi daha öldürecektim" dediği öğrenildi. Tabur'un, olaydan önce mahalledeki küçük çocuklarla dahi tartıştığı ve zaman zaman havaya ateş açtığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 3 kişi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.