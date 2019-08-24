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Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Akar'ın nişanlısı K.T, terör örgütüne yakın ajansın "zorla evlendirilmeye çalışıldıkları" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısı ile birbirlerini sevdiklerini söyledi- K.T'nin polise verdiği ifadeden: - "Ne ben ne de nisanlım Mehmet Akar zorla bir evlilige yonlendirildik. Sevgi uzerine bir evlilik yapma hayali ile nisan yaptık"- "Nişanlımın Mugla'da arkadasları ile HDP'nin genclik toplantılarına katıldığını ogrendim. Ben de bu konuları istemedigimi ona soyleyerek kızdım. O da bana 'Sorun olacak bir ise girmem' diyerek acıklama yaptı"
 24 Ağustos 2019 09:55
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Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama

Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Akar'ın nişanlısı K.T, terör örgütüne yakın ajansın "zorla evlendirilmek istendikleri" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, nişanlısı ile birbirlerini sevdiklerini söyledi.

Üç gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın (49), camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anne Akar, dün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmiş, "Bu HDP'nin planıdır. Kabul etmiyorum" demişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar'ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddialarının doğru olmadığını zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi.

- "Hiçbir görüşmemizde nişandan ayrılmak konusu geçmedi"

İfadesinde, 22 Aralık 2018 tarihinde Mehmet Akar'ın ısrarı ve kendisinin de rızası dogrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nisan yaptıklarını aktaran genç kız, "Ne ben ne de nisanlım Mehmet Akar zorla bir evlilige yonlendirildik. Sevgi uzerine bir evlilik yapma hayali ile nisan yaptık. yaptığımız hiçbir görüşmemizde nisandan ayrılmak gibi bir konu gecmedi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu." dedi.

- "HDP'nin gençlik toplantılarına katılıyordu"

Nişanlısı Mehmet Akar'ın inşaat işlerinde sıvacı olarak çalıştığını ve zaman zaman şehir dışına çıktığını, bu illerde HDP'nin faaliyetlerine katıldığını dile getiren K.T, "Mehmet 13 Haziran 2019'da Hakkari'ye gitti. Hakkari'den once yine hatırladıgım kadarıyla 8 Nisan gibi Mugla'ya calısmaya gitmisti. Mugla'da arkadasları ile HDP'nin genclik toplantılarına katıldığını ogrendim. Ben de bu konuları istemedigimi ona soyleyerek kızdım. O da bana 'Sorun olacak bir ise girmem.' diyerek acıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

- "Geldiginde ustu kirli ve ıslaktı"

Nişanlısının HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından partinin çağrısına uyarak bazı eylemlere katıldığından şüphelendiğini ifade eden K.T, şöyle devam etti:

"Nisanlım ile en son kayboldugu 21 Ağustos 2019 tarihinde bulustuk. Mehmet beni ikametimden babasının aracı ile almaya geldi. Geldiginde ustu kirli ve ıslaktı. Kendisine 'Nerede ıslandın ustun kirlendi?' diye sordugumda havuza gittigini soyledi. Ben de havuza kıyafetle mi gittin diye sorunca bir sey demedi ve konu kapandı ben de pek ustelemek istemedim. Arabayla yeni stadyum civarına gittik ve aractan inmeden arabada oturduk konustuk."

- "Sırt çantası sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı"

Nişanlısı Mehmet Akar ile son görüşmelerindeki ayrıntılara da yer veren genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Son görüşmemizde dikkatimi çeken başka bir ayrıntıysa sırt çantasıydı. Sırt çantasını açıp bakmadım ancak elime alıp baktığımda çok ağır değildi, sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı. Mehmet'in elinde kırmızı renkli bir telefon vardı. Hatta bu telefonda cicek desenli bir kılıf takılıydı. Ben bu telefonun kime ait oldugunu sordugumda gozaltına alınan bir arkadasının oldugunu baska bir arkadasının da bu telefonu sahibine vermesini istedigini soyledi ve goturup ona teslim edecegini soyledi. Akşam saat 18.00 civarında beni evime bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra kendisini tekrar aradığım da telefonu kıza verdiğini ve arabayı yıkamacıya götürdüğünü söyledi. Sonrasında da herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım."
Anadolu Ajansı
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