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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin'de Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi- Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir"
 24 Ağustos 2019 10:08
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
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