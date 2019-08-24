Hastanede yankesicilik yapan kişi tutuklandı
|24 Ağustos 2019 10:55
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Mersin'de tedavi amacıyla hastanede bulunan bir kişinin 350 lirasını el çabukluğuyla çaldığı iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran E.A, rahatsızlığı nedeniyle bulunduğu Toros Devlet Hastanesi'nde asansörü kullandığı sırada iki kişi tarafından 350 lirasının çalındığını söyledi.
Hastanede güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin müştekiyle aynı asansöre bindiğini, daha sonra bir başka katta iki zanlının asansörden çıkıp koşarak uzaklaştığını belirledi.
Olayı gerçekleştirenlerin M.A. ve K.Ö. (63) olduğunu tespit eden polis, K.Ö'yü Adana'ya gitmek üzere Mersin Tren Garı'nda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Öte yandan, şüphelilerin kent dışından geldikleri, benzer şuçlardan 100'ün üzerinde kayıtlarının bulunduğu ve K.Ö'nün bu tür suçlardan dolayı adli kontrol şartının bulunduğu öğrenildi.
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