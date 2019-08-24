1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hastanede yankesicilik yapan kişi tutuklandı

Mersin'de hastanede bir kişinin 350 lirasını el çabukluğuyla çaldığı iddia edilen iki şüpheliden biri yakalandı
 24 Ağustos 2019 10:55
Yazdır
Hastanede yankesicilik yapan kişi tutuklandı

Mersin'de tedavi amacıyla hastanede bulunan bir kişinin 350 lirasını el çabukluğuyla çaldığı iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran E.A, rahatsızlığı nedeniyle bulunduğu Toros Devlet Hastanesi'nde asansörü kullandığı sırada iki kişi tarafından 350 lirasının çalındığını söyledi.

Hastanede güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin müştekiyle aynı asansöre bindiğini, daha sonra bir başka katta iki zanlının asansörden çıkıp koşarak uzaklaştığını belirledi.

Olayı gerçekleştirenlerin M.A. ve K.Ö. (63) olduğunu tespit eden polis, K.Ö'yü Adana'ya gitmek üzere Mersin Tren Garı'nda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan, şüphelilerin kent dışından geldikleri, benzer şuçlardan 100'ün üzerinde kayıtlarının bulunduğu ve K.Ö'nün bu tür suçlardan dolayı adli kontrol şartının bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor
24 Ağustos 2019 11:21		 Belediye başkanına dinleme cihazı olayında 2 gözaltı
24 Ağustos 2019 11:05
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
24 Ağustos 2019 09:31		 Kaz Dağları'nı mevzi imar planıyla katlettiler
24 Ağustos 2019 08:46
Başkent'te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı
24 Ağustos 2019 08:32		 Rabia 4 çocuğa can oldu
24 Ağustos 2019 08:31
Bu canavarı nasıl büyüttük?
24 Ağustos 2019 07:30		 Emine Bulut'un katilinin iddianamesi kabul edildi
23 Ağustos 2019 20:45
Ahmet Davutoğlu'na Sakarya'da kayyum protestosu
23 Ağustos 2019 20:40		 Lokomotif ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
23 Ağustos 2019 19:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - Teknopark İstanbul genişliyor11:23 - Yeni sezon, alışverişe başla11:21 - Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor11:05 - Belediye başkanına dinleme cihazı olayında 2 gözaltı11:03 - Arabuluculuk sınavına rekor başvuru10:59 - Cinayete tanık olmak bir çocuğun psikolojisini nasıl etkiler?10:55 - Hastanede yankesicilik yapan kişi tutuklandı10:45 - Bakan Koca'dan 'balık pulu' hastalarına müjde10:30 - Adana'da terör operasyonlarında 3 kişiye gözaltı10:09 - Okul kantinlerinde bu gıdalar satılabilecek
10:08 - Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı10:00 - Ders yılı ve eğitim öğretim yılı nedir, ne zaman başlar ne zaman biter?09:55 - Dağa kaçırıldığı iddia edilen gencin nişanlısından yalanlama09:45 - Kara yollarında durum09:45 - İzmir'de yanan orman için 2 günde 30 bin fidan bağışlandı09:33 - Aileler arasında, 'düğünde çok oynadınız' kavgası çıktı09:31 - Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim09:16 - 131 milyon dolar buhar olmuş!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
Bu canavarı nasıl büyüttük?
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Ankara itfaiyesi: Şahsi araçlarınızı kurumda yıkamayın
Yerli otomobil için sıraya girdiler
İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve bağırsak kanaması geçirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
leblebi 1
emre yücelen 1
harman 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
uçaklar yağ damlatıyor,uçurmak isteyen varsa buyursun uçursun 2
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
tesel-ya 2
EMİNE BULUT 9
bayan mı kadın mı sorunsalı 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi 3 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam