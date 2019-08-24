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Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

5 bin kişinin alınacağı arabuluculuk için yapılacak sınava başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin müracaat geldi
 24 Ağustos 2019 11:03
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Arabuluculuk sınavına rekor başvuru

Adalet Bakanlığınca 24 Kasım'da gerçekleştirilecek, başarılı olan 5 bin kişinin görevlendirileceği arabuluculuk sınavına ilişkin başvuru sürecinin ilk 5 gününde 7 bin kişi müracaatta bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Kasım'da yapılacak arabuluculuk sınavına yönelik başvuru süreci 19 Ağustos'ta başladı. Dün itibarıyla, başvuruların alındığı ilk 5 günde 7 bin kişi sınava girmek için müracaat etti.

Başvurular, elektronik ortamda "e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebiliyor.

Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak göreve başlayacak.
Anadolu Ajansı
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