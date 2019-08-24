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Belediye başkanına dinleme cihazı olayında 2 gözaltı
İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.
|24 Ağustos 2019 11:05
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Serdar Sandal'ın makam odasında elektrik prizi içerisinde dinleme cihazı bulunması üzerine başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, dinleme cihazı üzerinde, telsiz satış işi yapan T.V. ile G.D'nin parmak izleri tespit edildi.
Zanlılar, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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