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Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor

Ülke genelinde organize suç ögütlerine yönelik emniyet birimlerince yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 şüpheliden 436'sı tutuklandı- Aramalarda, 189 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 88 av tüfeği, 7 bin 930 fişekle çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsuru ele geçirildi
 24 Ağustos 2019 11:21
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Emniyet KOM birimleri suç örgütlerine nefes aldırmıyor

Ülke genelinde organize suç ögütlerine yönelik emniyet birimlerince yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 şüpheliden 436'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, toplumsal barış ve huzurun olumsuz olarak etkilenmemesi, vatandaşların huzur içinde günlük yaşamlarını idame ettirebilmesi için organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla sürüyor.

Suç çetelerine art arda düzenledikleri operasyonlarla göz açtırmayan emniyet ekipleri, 2019'un yaklaşık 8 aylık döneminde 103 operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan bin 226 örgüt üyesi ve yöneticisinden 436'sı tutuklandı.

- Yabancı ülkelerle iş birliği

Ayrıca yabancı ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik polis iş birliği kapsamında ülke sınırları içinde 2018'de düzenlenen operasyonlarda 5'i örgüt elebaşı olmak üzere Balkan ve Kafkas uyruklu 10 kişi yakalanarak ülkelerine teslim edildi.

Aynı kapsamda bu yıl ise bir yabancı uyruklu örgüt elebaşı yakalandı. Söz konusu şüphelinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Bu yıl düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütlerinin gerçekleştirdiği ya da gerçekleştireceği değerlendirilen eylemlerinde kullanmak üzere yasa dışı yollarla temin ettikleri 189 tabanca, 3 uzun namlulu silah, 88 av tüfeği, 7 bin 930 fişek ile çok sayıda çek, senet ve benzeri suç unsuru ele geçirildi.

- Operasyonlar arttı

Son yıllarda organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayılarında da artış olduğu anlaşıldı.

2017'de organize suç örgütlerine yönelik 99 operasyon gerçekleştirilirken 2018'de ise yüzde 64'lük artışla 162 operasyon yapıldı.

Geçen yıl ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6'sı ulusal, 123'ü bölgesel olmak üzere toplam 129 organize suç örgütü çökertildi.

Çökertilen organize suç örgütlerinde üye ve yönetici durumundaki 2 bin 209 kişiye işlem yapıldı, bunlardan 793'ü tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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