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Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti

Jandarma Genel Komutanlığınca, 35 yılda 23 farklı ülkeden 1849 personele keskin nişancılıktan komando harekatına, şiddetli soğuk ve derin karda harekattan anti terör taktik sürüşe kadar birçok branşta eğitim verildi
 24 Ağustos 2019 11:50
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Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti

Jandarma Genel Komutanlığınca, 35 yılda 23 farklı ülkeden 1849 personel, keskin nişancılıktan komando harekatına, şiddetli soğuk ve derin karda harekattan anti terör taktik sürüşe kadar birçok alanda eğitildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, imzalanan egitim is birligi anlasmaları ve protokoller çerçevesinde Türkiye'ye gelen dost ve müttefik ülkelerin misafir kolluk kuvveti personeline bünyesindeki eğitim merkezlerinde ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde egitim vermeye devam ediyor.

Komutanlık aynı zamanda talepte bulunan ülkelere görevlendirilen jandarma personeli aracılığıyla egitim ve diger faaliyetlere danısmanlık da yapıyor.

Bu kapsamda, Komutanlıkta görevli uzman personel tarafından 1984'ten bugüne kadar 23 farklı ülkeden gelen 1849 personele eğitim verildi.

Jandarma Genel Komutanlığının özellikle terörle mücadelede elde ettiği tecrübe ve son teknoloji ürünleri kullanarak eğitim metodlarını geliştirmesiyle kurs verilen branş sayısı 102'ye ulaştı.

Jandarmanın verdiği uluslararası eğitimlerin yanı sıra teşkilat tarihçesi ile birimlerin tanıtımının yer aldığı Uluslararası Eğitim Kataloğu yayımlandı.

- Hedefi tam isabet vurmak için eğitiliyorlar

Buna göre, Komutanlığın düzenlediği eğitimlerden keskin nişancı kursunda, 8 uzman eğitici jandarma personelince, yabancı ülke personeline 100 saatlik eğitim veriliyor.

Keskin nisancılıgın esasları ile keskin nisancı timlerinin taktik kullanımlarının ögretildiği kursa katılan personele, keskin nisancı silahlarıyla 1200 metreye kadar etkili atıs yapabilme yeteneği kazandırılıyor.

Komando temel kursunda 1642 saat süresince "Komando Harekatı", "Arazide Hayatta Kalabilme", "Patlayıcı Madde ve El Yapımı Tuzaklara Karsı Mücadele", "Daglarda ve Ormanlık Alanlarda Harekat", "Terörist ile Mücadele Harekatı", "Iç Güvenlik Harekatı", "Temel Savas ve Beden Egitimi" ve "Haritacılık Bilgisi" konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

- Zorlu koşullara Türk jandarmasıyla hazırlanıyorlar

Komando ihtisas kursuyla katılımcıların özel operasyon teknik ve taktiklerini ustalıkla kullanmaları sağlanıyor. Eğitimlere katılan personel, şiddetli soğuklar ve derin karda harekat, uçak, tren ve otobüs gibi özel hallerde harekat ile bot ve su harekatı konularında profesyonel seviyeye ulaşıyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca verilen kurslardan bir diğeri mayın, mühimmat ve el yapımı patlayıcılarla ilgili. Bu eğitimlerde, atılmıs ama patlamamıs mühimmatların (kimyasal ve tamamen gömülü mühimmatlar hariç) kara mayınlarının, yurt içi ve dısında güvenlik güçlerine karsı kullanılan her türlü el yapımı patlayıcı ve bunları atesleyen anahtar sistemlerinin tespiti, teshisi ve yerinde imha yöntemleri uygulamalı olarak ögretiliyor.

Meskun mahalde teröristle mücadele harekatı kursu kapsamında, teröristlerin teknik ve taktiklerinin deşifresi ve teröristlere karşı nasıl bir harekatın yürütüleceği konularında beceri kazandırılıyor.

Şiddetli soğuklarda ve derin karda harekat kursunda, 140 saat boyunca özellikle teröristlerin kış yapılanmalarına yönelik harekatlarda elde edilen tecrübeler yabancı personele aktarılıyor.

- İleri atış ve sürüş becerilerini geliştiriyorlar

Hassas nokta ve kişilerin korunması eğitiminde koruma prensip ve esaslarının yanı sıra suikastçının kullandığı strateji ve teknikler, ileri ve güvenli sürüş, hızlı silah çekme, ileri atış teknikleri gibi konularda dersler veriliyor.

Kurslar arasında araçla kaçma, kurtulma ve anti-terör taktik sürüş kursu da bulunuyor. Katılımcılar kurs kapsamında, yan koltuktan sürüş, eller kelepçeli sürüş, elleri kullanmadan sürüş, savuşturma sürüşü gibi konularda beceri kazanıyor.

Yabancı misafir personele yönelik bunların yanı sıra havacılık, kriminal ve muhabere sistemleri gibi çeşitli branşlarda da eğitimler düzenleniyor.
Anadolu Ajansı
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