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'İtfaiye birimleri İçişleri Bakanlığına bağlansın' önerisi

Yangın Önleme ve Korunma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Asuman Erkul: İtfaiye birimlerinin belediyelerden ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanmasını istiyoruz"- "Bakanlığa bağlanırsa itfaiye birimlerine de bir standardizasyon gelecek. Personel, eğitimlerini buna göre alacak, ekipmanları son teknoloji olarak Bakanlığın onayıyla çıkacak ve hiçbir itfaiye birimi arasında ayrılık olmayacak
 24 Ağustos 2019 11:58
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'İtfaiye birimleri İçişleri Bakanlığına bağlansın' önerisi

Yangın Önleme ve Korunma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Asuman Erkul, "112'ler Sağlık Bakanlığına bağlandıktan sonra tüm ambulanslarımızın ve personelimizin eğitimleri standarda oturdu. Biz, tıpkı bunun gibi artık itfaiye birimlerinin de belediyelerden ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanmasını istiyoruz." dedi.

Erkul, yangın riskine karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini AA muhabirine anlattı. Yangının sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşanan bir sorun olduğunu belirten Erkul, alınan önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini ifade etti.

Bütün endüstriyel tesislerin Bakanlık müfettişleri tarafından tek tek kontrol edilmesi ve "Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği"nin güncellenmesi, vatandaşlara konuyla ilgili detaylı eğitimler verilmesi gerektiğini söyleyen Erkul, eğitimler sayesinde birçok yangının önüne geçilebileceğini vurguladı.

Erkul, "Dünya, bu konuda oldukça ileriye gitmiş bir durumda. Biz Yangından Korunma Dernekleri Konfederasyonu (CFPA) Türkiye temsilcisiyiz. CFPA, tüm dünyadaki yangın dernekleriyle birlikte çeşitli çalıştaylar yapıyor, insanlara rehberlik eden farklı dokümanlar yayınlıyor ve eğitimler veriyor. Bu, endüstriyel tesislerden tutun da sokaktan geçen herhangi bir vatandaşa kadar verilen, birçok eğitimi içeren bir silsile." dedi.

Gönüllü olarak tüm itfaiye birimlerine eğitim vermeye hazır olduklarına dikkati çeken Erkul, "Bizim derneğimizin en büyük amacı dediğimiz uluslararası bilgi birikimini Türkiye'ye getirip bunların bir an önce işler vaziyete getirilmesini sağlamak. Tüm kuruluşların da bu konuda hem devlete hem de sivil toplum kuruluşlarına destek olması lazım ki daha güçlü bir Türkiye olalım. En azından yangın meydana gelmeden gereklilikleri yerine getirip, olacaksa da en az hasarla işin içinden çıkabilelim." diye konuştu.

- "İtfaiye birimleri İçişleri Bakanlığına bağlansın"

Erkul, tüm sivil toplum kuruluşları ile özel sektörde patlama ve yangın konusuyla ilgilenen herkesin Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) destek olması gerektiğini vurgulayarak "Biz, TSE'yi yalnız bıraktık. Biz, teknik olarak destek vermezsek onların hepsiyle baş etmesi çok zor. Dolayısıyla tüm sivil toplum kuruluşları olarak bizim ilk yapacağımız şey devletimizi yalnız bırakmamaktır. Yangınla alakalı herkesin devletimize destek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili belli bir standardizasyona gidilmesi gerektiğini aktaran Erkul, şunları kaydetti:

"112'ler Sağlık Bakanlığına bağlandıktan sonra tüm ambulanslarımızın ve personelimizin eğitimleri standarda oturdu. Biz, tıpkı bunun gibi artık itfaiye birimlerinin belediyelerden ayrılıp İçişleri Bakanlığına bağlanmasını istiyoruz. Bakanlığa bağlanırsa itfaiye birimlerine de bir standardizasyon gelecek. Personel, eğitimlerini buna göre alacak, ekipmanları son teknoloji olarak Bakanlığın onayıyla çıkacak ve hiçbir itfaiye birimi arasında ayrılık olmayacak. Yani biz, 'O belediyede yeni teknolojik ekipman var mıydı' ya da 'İtfaiye ekibi yeterli eğitimi almış mı' diye düşünmeyeceğiz. Böylece daha etkin müdahaleler gerçekleştirilecek."
Anadolu Ajansı
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