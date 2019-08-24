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Düzce'de silahlı kavga : 1 ölü 1 yaralı
Düzce'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
|24 Ağustos 2019 12:25
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Düzce'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Ö.G. ile Ayhan Temiz, M.Ç'nin evine gitti.Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine M.Ç, yanında bulunan pompalı tüfek ile Ayhan Temiz ve Ö.G'yi yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayhan Temiz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.M.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
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