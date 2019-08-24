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35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı

Konya'nın Toroslar'ın eteklerine kurulu ilçesi Seydişehir'in 35 haneli ve 115 nüfuslu, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle dikkati çeken Yenice Mahallesi'nden 25 doktor yetişti- Geçim kaynaklarının kısıtlı olmasının etkisiyle eğitime yönelen mahallenin ilk doktoru Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, kendisinden sonraki nesillere örnek oldu
 24 Ağustos 2019 12:52
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35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı

Konya'nın Toros dağlarının eteklerine kurulu Seydişehir ilçesinin 35 haneli 115 nüfuslu Yenice Mahallesi, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle dikkatleri çekiyor.

Geçmişte tarım ve hayvancılıkla uğraşılan mahallede yaşayanlar, Antalya, İzmir ve İstanbul ile Almanya'ya göçlerin artması, yaşlı nüfusun emekli olup evlerine çekilmesine bağlı olarak eğitime yöneldi.

Çocuklarını kırsal hayatın zorluklarından uzak tutmak ve geleceklerini garantiye almak isteyen mahalleli, büyük gayret sarf ederek çocuklarını okutmaya çalıştı.

Köy okulunda eğitim gördükten sonra 1980'li yıllarda tıp fakültesini kazanan, bugün Selçuk Üniversitesinin rektörlüğünü yapan, mahallenin ilk doktoru Mustafa Şahin, kendinden sonra gelen nesle örnek oldu.

Şahin'in ardından mahalle çocuklarının büyük bölümü tıp fakültesinde okudu. Bugün ise 115 nüfuslu mahalleden 25 doktor çıkmış durumda. Bunun yanı sıra, evliliklerle de mahalleye 15'e yakın gelin ya da damadın doktor gelmesiyle doktor sayısı 40'ı buluyor.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, doğup büyüdüğü yerden bu kadar doktor çıkmasından gurur duyduğunu söyledi.

Yenice'nin Seydişehir ile Beyşehir arasında küçük bir dağ köyü olduğunu belirten Şahin, 1960-1970'li yıllarda burada yaşayanların besicilik ve tarımla geçimini sağladığını dile getirerek, 1970-1980'li yıllarından sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle insanların eğitim öğretime yöneldiğini anlattı.

Şahin, kendisinden sonra bölgede yetişen birçok gencin tıp fakültesini tercih etmesinin bilinçli bir davranış olduğuna vurgu yaparak, "Mesleğimi çok severek ve başarıyla icra ettiğimi düşünüyorum. Bunun da etkisi olsa gerektir ki bugün için köyümüzde doğan ve büyüyen çocuklarımızdan 25 doktorumuz var. Köyümüze gelen gelin ve damatlarımızla birlikte toplamda 35-40'a yakın doktorumuz var." dedi.

- Mahallenin üzümü de doktoru da meşhur

Şahin, kendi ailesinde de 5 doktor bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Babalarımız, dedelerimiz, 'Bizim hayatımız sefaletle geçti. Çocuklarımızı okutacağız ve sefaletten kurtaracağız' mantığıyla hareket etmişlerdi. Bunun olumlu etkilerini gördük. Bugün yüzde 80'i doktor olmakla birlikte, mühendislik, öğretmenlik ve diğer alanlarda yetişmiş çok sayıda yükseköğretim mezunumuz var.

Geçmişte köyümüzde üzüm yetiştirirdik. Üzüm bağlarımız var ve hala hem pekmez yapıyoruz hem de taze yiyerek tüketiyoruz. Köyümüzün üzümü ve doktoru meşhurdur."

Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt da ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan çok sayıda doktorlarının bulunduğunu, bayram, şenlik ve düğünlerde herkesin bir araya geldiğini söyledi.

- Kazazedeye aynı anda 8 doktor müdahale etti

Mahallede aynı anda 25-30 doktorun bir araya gelmesiyle kendilerini daha da güvende hissettiklerini ifade eden Kurt, "Köyümüzde bir kaza atlattık. Birisi yokuş çıkarken yuvarlanmıştı. Bir baktık başına 7-8 doktorumuz birden toplandı. Bu yüzden köyümüzün eğitim seviyesinin yüksekliğinden gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yenice Mahallesi Muhtarı Mehmet Ünal da kısıtlı imkanlara rağmen bölgede herkesin çocuklarını okutmaya çalıştığını söyledi.

Yeniceköy Gençlik Merkezi'nin hiç boş kalmadığını aktaran Ünal, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin burada boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiğini anlattı.

İnsanların, nüfusu bu kadar az köyden bu kadar çok doktor çıkmasına şaşırdığını ifade eden Ünal, "Bu doktorlar hep köy okulumuzda okudu. Bu gurur verici bir şey. Tahsilli insan her zaman saygı görür. Biz de bunun meyvelerini alıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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