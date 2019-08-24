HDP'liler, oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı
|24 Ağustos 2019 13:30
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Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.
Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.
Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.
Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.
HDPliler, oğlu için HDP binası önünde oturma eylemi yapan anneye saldırdı.MemurlarNet (@memurlarnet) August 24, 2019
Binadan çıkan partililer, gazetecilere "Niye görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Sonra da, kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak istedi. Polis olaya müdahale etti pic.twitter.com/mVgSxf8cma
❝Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı❞ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 23, 2019
70 yaşındaki Hacire Akar, dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı https://t.co/5kPese6aF8 pic.twitter.com/zthTS89ZUd
HDP Diyarbakır il binası önünde 3 gündür bekleyen ve çocukları #PKK tarafından kaçırılan acılı anne Hacire Akar'ın feryadı.#Diyarbakır #HDP #HacireAkar #Akar #anne pic.twitter.com/VsKRQoNtz2TRT Kurdi Türkçe (@trtkurditurkce) August 23, 2019
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