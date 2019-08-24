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Erdoğan: Yakında, Suriye meselesi olmak üzere bazı müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan 'Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdelerimiz olacak. ' dedi.
 24 Ağustos 2019 14:38
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Erdoğan: Yakında, Suriye meselesi olmak üzere bazı müjdelerimiz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katılardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"BU YOL ŞEHADETE GİDEN BİR YOLDUR"

Şehadet ilk insandan başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır. Bu yol şehadete giden bir yoldur, sıradan ölmek var ama şehadetle kucaklaşmak var. Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde mücadeleyi sürdüren evlatlarımızı şehadete yürüyen evlatlar olarak görüyorum.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"15 Temmuz'da yaşananlar bu milletin her ferdinin gerektiğinde canını vereceğini anlatan bir örnek olmuştur. Bu toprakları bize vatan yapan ve devamı için toprağa giren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bir toprağın uğrunda ölen yoksa o toprak zaten vatan olmaz, olamaz. Son dönemde bölücü örgütün şehit ettiği jandarmalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

"EĞER S-400 ALMAMIZ GEREKİYORSA ONUN İÇİN ALDIK"

"Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S-400 almamız gerekiyorsa onun için aldık."

"BU DEVLET KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR"

Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki pek çok devlet gibi sonradan kurulmuş bir devlet değildir. Kardeşlerim unutmayın, bu devlet bir kabile devleti değildir, tarihe mal olmuş bir devlettir.

"Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"

"BİZ ARTIK MASADAYIZ"

Terör örgütlerini sınılarımız içinde büyük ölçüde bitirme noktasına geldik. Sınırlarımız dışındaki terör koridorunu kırdık. Bu koridorun doğu ayağını da kırdığımızda büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Sayın Putin ile 1,5 saat civarında bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta Trump ile de konuşacağız. Biz artık masadayız.

Milletimiz olup bitenin farkında. Girdiğimiz her mücadelede 82 milyonun kalbinin, duasının, desteğinin arkamızda olduğunu biliyoruz. Bir takım belediye başkanlarının görevlerinden alınması bu çerçevede yapılmaktadır

"MİLLETİN PARASINI KANDİL'E GÖNDERENLERE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"

Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız."

"BİZ DE ONLARI KAPININ ÖNÜNE KOYARIZ"

"Halka değil de teröristlere hizmet ediyorsa şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Kim terörle el ele olursa milletin verdiği yetkiyi yasalar içerisinde sonuna kadar koruyacağız"

"MÜCADELEMİZİ REHAVETE GEVŞEMEYE MÜSAADE ETMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ"

Hem masadaki hem sahadaki mücadelemizi en küçük bir gevşemeye, en küçük bir rehavete müsaade etmeden, bayrağın sonraki nesillere devredene kadar sürdüreceğiz.

"SURİYE'DEN GÜVENLİĞE KADAR MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Çok yakında milletimize Suriye meselesi başta olmak üzere güvenlikten ekonomiye kadar her alanda müjdelerimiz olacak. Ülkemize içeriden ve dışarıdan yönelen her tehditle baş edecek güce sahibiz.

Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça hep birlikte Türkiye oldukça Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyceğimiz hiçbir sorun ve sıkıntı yoktur. Ülkemizin gelişmesini, büyümesini, güçlenmesini engelleyemenlerin milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için seferber olmalarının sebebi budur.

Şu anda bu stadyumun içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak geleceğe yürüyoruz.
Anadolu Ajansı
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