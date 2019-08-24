1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayırsever iş insanından gelinlik bağışı

Ankara'da hayırsever bir iş insanı tarafından bağışlanan 100 gelinlik ihtiyaç sahiplerine verilecek
 24 Ağustos 2019 15:00
Yazdır
Hayırsever iş insanından gelinlik bağışı

Ankara'da bir iş insanı, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere gelinlik bağışında bulundu.

Kahramankazan ilçesinde bir GSM şirketinin ana bayiliğini yapan Muratcan Ersan, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne 100 gelinlik bağışladı. Gelinlikler, evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftlere verilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun, hayırsever Ersan'a bağış nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Muratcan Ersan, AA muhabirine, imkanları ölçüsünde hayır işlerine vesile olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Belediyeyi ziyaretlerinde bazı çiftlerin ev eşyası ve gelinlik temininde sıkıntılar yaşadığına şahit olduklarını aktaran Ersan, "Belediyenin bu çiftlere yardım ettiğini gördük. Biz de bağışladığımız gelinliklerle çiftlerimizin mutlu gününe katkı sağlamak istedik." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor
24 Ağustos 2019 17:02		 'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
24 Ağustos 2019 16:31
Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
24 Ağustos 2019 16:27		 Antalya, gizemli hayırseveri konuşuyor
24 Ağustos 2019 16:23
Bu kafede Türkçe hariç 8 dil konuşuluyor
24 Ağustos 2019 16:19		 Hatay'a şehit ateşi düştü
24 Ağustos 2019 16:15
Şehit ateşi Trabzon'a düştü
24 Ağustos 2019 15:59		 Hem oynatana hem de oynayana ceza var
24 Ağustos 2019 15:51
Sosyal medya için hayatlarını hiçe sayıyorlar
24 Ağustos 2019 15:35		 Doğum sancısı başladı, acil serviste doğum yaptı
24 Ağustos 2019 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı17:33 - Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı17:28 - Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla tehdide tutuklama17:23 - MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı17:18 - Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı17:14 - Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi17:10 - Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek17:06 - Adana'da hemzemin geçitte kaza: DSİ personeli öldü17:02 - Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor16:58 - CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor
16:54 - MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği16:51 - Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı16:47 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü16:43 - Bakan Akar: Teröristlere ait mevzilerin tahribine başlandı16:39 - Baş ağrısının sebebi uyku apnesi olabilir16:35 - Facebook aslında hiçbir şey silmiyor16:31 - 'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'16:27 - Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
emre yücelen 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
tesel-ya 1
yaşlanmayı kabullenmemek 2
harman 1
leblebi 2
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
EMİNE BULUT 10
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam