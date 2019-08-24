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Beden eğitimi öğretmeninin büyük başarısı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalındaki bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, kısıtlı imkanlarla kurduğu kadın hentbol takımıyla 4 yılda 8 kupa kazandı.
 24 Ağustos 2019 15:24
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Beden eğitimi öğretmeninin büyük başarısı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalındaki bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni, kısıtlı imkanlarla kurduğu kadın hentbol takımıyla 4 yılda 8 kupa kazandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'na 2015 yılında atanan Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, kısıtlı imkanlar dahilinde kurduğu kadın hentbol takımı ile 4 yıl içerisinde 8 kupa kazanarak büyük başarı sağladı. Verdiği eğitim ve emekler ile kız çocuklarının gelişimine olumlu şekilde katkı sağlayan Kaplan, hentbolda il şampiyonluğu ve bölge guruplarında dereceye girdiklerini belirterek, destek verildiği taktirde kuracağı kadın hentbol takımıyla Türkiye finallerinde boy göstermek istediklerini dile getirdi. Hentbol branşı U-19 Bayan milli takımına davet edildikten sonra yıldız bayan milli takımına da davet edilip, Şanlıurfa'nın hentboldaki gururu oldu.

"Hedefimiz hentbolda Türkiye finallerinde yer almak"

Genç kızlarımıza destek verildiği taktirde güzel başarılar elde edeceklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplan, "Biz köy okulunun kısıtlı imkanları ile hentbol branşında çalışmalarımıza başladık. Hocaları olarak kız öğrencilerini ön plana çıkarmaya çalıştım. Çok şükür güzel çalışmalara imza attık. İlk olarak okula gittiğim zaman hentbol takımı oluşturacağım dediğim de herkes çok şaşırmıştı. Ben inanıyordum başarı sağlayacağımıza. Hocam siz nasıl hentbol sporunu burada yapacaksınız, kız takımını nasıl oluşturacaksınız, diyorlardı. Ben inançlıydım ve küçük bir top ile başladık. Bantla sardığımız kağıtları bir topun içerisine koyarak başladığımız sporda çok şükür dereceler elde ettik. Damlaya damlaya göl olur misali her geçen gün çalışmalarımızın sonucunu aldık. İlk final maçımızda 16-1 yenilmiştik. Bu yenilgi bizi çok üzmüştü, fakat yine de hayallerimizden vazgeçmedik. O gün pes etseydik çocuklar hentbol sporuyla bir daha belki hiç tanışmayacaklardı. Belki de ismi bile anılmayacaktı. Nitekim biz üstüne üstüne gittik ve sonraki yıllarda güzel başarılar elde ettik. Geçtiğimiz yıl şampiyon olduk. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki yıllarda hentbolda yetenekli kızlarımızla Türkiye finallerini görmek. Çocuklara destek verildiği taktirde güzel şeyler olacağına inanıyorum. Çocuklar testle, tost arasında gidip geleceğine, bırakalım spor yapsınlar. Çocuklar sporda eğitimi sağlasınlar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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