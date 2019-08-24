Doğum sancısı başladı, acil serviste doğum yaptı
Hatay'da doğum sancısı şikayetiyle hastane acil servisine başvuran kadın, doğum sürecin başlaması üzerine vakit olmamasından dolayı acil serviste bebeğini dünyaya getirdi
|24 Ağustos 2019 15:27
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kadın doğum sancısı şikayetiyle geldiği acil serviste doğum yaptı.
Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kadın, doğum sancısı çekmesi üzerine Hatay Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Acil Servisine başvurdu.
Burada kadının kontrolleri yapıldığı sırada doğum süreci başladı. Bunun üzerine kadın doğum kliniğine sevk için yeterli zaman olmamasından dolayı acil serviste doğuma uygun hijyen ortamı oluşturuldu.
Kadın, sağlık görevlilerinin başarılı operasyonuyla erkek bebek dünyaya getirdi. Doktorlar bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bebek ve annenin hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.
Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.
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