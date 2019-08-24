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40 kişinin alınacağı okul için 867 başvuru yapıldı

2 gün süren testlerde parkuru başarılı tamamlayan öğrenciler sevinirken, bazı öğrenciler ise istediği şekilde parkuru tamamlayamadığı için ağladı. Özel yetenek sınavlarına , 143 kadın aday, 724 erkek aday ve 28 milli sporcu olmak üzere 867 gibi rekor başvuru yapıldı. Sınavlar sonucunda 22 erkek, 13 bayan, 3 erkek milli ve 2 bayan milli sporcu olmak üzere toplamda 40 öğrenci alınacak.
 24 Ağustos 2019 15:31
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40 kişinin alınacağı okul için 867 başvuru yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) girecek öğrencilerin belirleneceği özel yetenek sınavları Farabi Kampüs Spor Salonu'nda gerçekleşti. Zonguldak ve farklı illerden 867 öğrenci özel yeterlilik testine katılım sağlayarak ter döktü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) girecek öğrencilerin belirleneceği özel yetenek sınavları Farabi Kampüs Spor Salonu'nda yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesinde ki sınavlar kameralar tarafından kayıt altına alınarak en objektif şekilde yapılırken; veliler seçmelere katılan çocuklarını internet üzerinde canlı olarak izleme fırsatı buluyor. Ayrıca koşu sınavlarının açık alanda yapılması üzerine, testlerden geçen öğrenciler zor anlar yaşadı. BESYO'ya girebilmek için öğrenciler motorsal testlerde, erkek dayanıklılık testi, durarak atlama, ağırlık bırakma, parkur ve takla atlama gibi testlerden geçti. 2 gün süren testlerde parkuru başarılı tamamlayan öğrenciler sevinirken, bazı öğrenciler ise istediği şekilde parkuru tamamlayamadığı için ağladı. Özel yetenek sınavlarına , 143 kadın aday, 724 erkek aday ve 28 milli sporcu olmak üzere 867 gibi rekor başvuru yapıldı. Sınavlar sonucunda 22 erkek, 13 bayan, 3 erkek milli ve 2 bayan milli sporcu olmak üzere toplamda 40 öğrenci alınacak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Öğretmenlik Bölümü Yetenek Sınav sonuçları BEÜ'nün internet sitesi üzerinden açıklanacak.

''Sınavlarımızı objektif bir şekilde yapıyoruz''

Beden Eğitimi Spor Yüksel Okulu Müdürü Mustafa Gümüş, sınavların objektif yapıldığını söyleyerek,''Her sene olduğu gibi bu sene de özel yetenek sınavları üniversitemizde gerçekleştirdik. Bu sene de yine sınav esnasındayız. Güzel bir sınav oldu. Bugün son gün. Toplamda 867 başvuru oldu. 143 kadın aday, 724'de erkek aday başvuru yaptı. 28 tane milli sporcumuz var. Toplamda bu sene Beden Eğitimi Yüksek okulumuza 40 öğrenci kabul edeceğiz. Memnunuz objektif bir sınav yapıyoruz. Bununda karşılığını alıyoruz. Bu bölgeden ve bütün Türkiye'den adaylarımızı sınavımıza alıyoruz. Önümüzde ki haftalarda da sonuçları açıklayacağız'' dedi.

''Sportif ve akademik yönlü öğrencileri bünyemize katıyoruz''

Sportif yönlü ve akademik yönlü öğrencileri bünyelerine kattıklarını ifade eden Gümüş, ''Artık yeni Yüksek Öğretim Okulu(YÖK)'ün aldığı kararla daha önce 200 binden öğrenci alma kararı getirilmişti. Şimdi bu karar neticesinde bütün bölümlerde kabul kontenjanlarını TYT puanlarını yükseltti. Bizde yükselttik. Geçen sene 210 puanla başvuru almıştık. Bu sene de 180'le başvuru aldık. Tabi ki yüksek puanla başvuru alınca adaylar da belli bir oranla azılıyor. Biz bu anlamda sportif yönden nitelikli hemde akademik yönlü adayları aldığımızı düşünüyoruz. Rektörümüz Prof Dr. Mustafa Çufalı ve ben Beden Eğitimi Spor Yüksel Okulu Müdürü olarak özel yetenek sınavına katılan öğrencilerimize başarılar diliyoruz'' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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