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Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yapılan düzenlemelerle 5 yıldızlı otel konforuna ulaşan öğretmenevi, sezonda yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı.
 24 Ağustos 2019 15:39
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Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yapılan düzenlemelerle 5 yıldızlı otel konforuna ulaşan öğretmenevi, sezonda yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Kış aylarında da kız öğrencileri konuk ettiklerini anlatan Öğretmenevi Müdürü Aydın Gülten, okul sezonunda daha çok öğrenci beklediklerini söyledi.

Burhaniye'de Müdür Aydın Gülten ve Müdür Yardımcısı Süleyman Albay'ın gayretleri ile 5 yıldızlı otel konforuna ulaşan öğretmenevi büyük ilgi gördü. Haziran ayından bu yana yaklaşık 3 bin kişiyi konuk eden öğretmenevi, okul sezonunda da liseli ve üniversiteli kız öğrencileri ağırlayacak. Yenileme çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Müdür Aydın Gülten, "Öğretmenevimizde 25 odamız var. Bunlardan 10 adedini tamamen yeniledik. Kalanları da Eylül ayında yenileyeceğiz. Kamu görevlilerinden 60 lira, sivillerden ise 75 lira konaklama ücreti alınmaktadır. Açık büfe kahvaltı ile 4 çeşit yemeği 10 liradan veriyoruz. Öğretmenevimiz özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görmektedir. Yaz bolunca yaklaşık 3 bin kişiyi konuk ettik. Geçtiğimiz yıl 20 öğrencimiz vardı. Bu yıl daha çok öğrenci bekliyoruz. Yenileme çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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