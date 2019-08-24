Sakarya'da denize giriş yasaklandı
|24 Ağustos 2019 15:43
|Yazdır
Sakarya'nın Karadeniz kesiminde yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bazı noktalarda denize girişler yasaklandı.
Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanları akıntıların olduğu bölgelere bırakmadıklarını belirtti.
Küçükosman, "Rüzgar durdu ama deniz dalgalı, rip akıntısı mevcut. O yüzden güvenli bölgeler oluşturuldu. Sakarya'nın tüm bölgelerinde insanları bu güvenli yerlerde yüzdürüyoruz." şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği
24 Ağustos 2019 16:54
|Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi
24 Ağustos 2019 15:39
|Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti
24 Ağustos 2019 11:50
|Okul kantinlerinde bu gıdalar satılabilecek
24 Ağustos 2019 10:09
|Ankara itfaiyesi: Şahsi araçlarınızı kurumda yıkamayın
24 Ağustos 2019 08:05
|Sağlık Bakanlığı: O sözler, Bakan Koca'ya ait değil
24 Ağustos 2019 07:44
|Sağlıkta, sözleşmeli personelin eş durumu tayinleri kurasız yapılacak
24 Ağustos 2019 07:40
|Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
23 Ağustos 2019 19:18
|Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
23 Ağustos 2019 18:56
|2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
23 Ağustos 2019 18:54