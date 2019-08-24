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Antarktika kıtasını görüntüleyene 100 bin TL ödül

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, küre Dünya modelindeki Antarktika kıtası görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Özkan, Antarktika kıtasının Dünya'nın etrafını çevreleyen buzullar olduğunu iddia etti. NASA dahil pek çok kurumun dünyaya sahte görüntüler servis ettiğini öne süren Özkan, Antarktika kıtasının gerçek fotoğrafını çekene, 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.
 24 Ağustos 2019 15:55
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Antarktika kıtasını görüntüleyene 100 bin TL ödül

Dünya'nın düz olduğunu savunanlar hızla yayılırken, Türkiye'de de geçen yıl Doğukan Özkan tarafından Düz Dünya Derneği kuruldu.

Bilim insanlarınının tepkisine neden olan düz Dünya teorisini savunan Doğukan Özkan, Dünya'nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlar için vaatettiği 50 bin TL ödülün ardından şimdi de Antarktika kıtasını görüntüleyene 100 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

NASA'da görevli Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini NASA tesislerini gezdirmek üzere ABD'ye davet etmesine rağmen NASA'nın dünyaya servis ettiği görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten Doğukan Özkan, adeta görüntü savaşı başlattı. Yalancılıkla suçladığı bilim adamlarına meydan okuyan Doğukan Özkan, küre dünya modelindeki görüntüler ve düz dünya modelindeki çizimlerle Antarktika teorisini şöyle anlattı:

"Gerçek diye anlatılan Antarktika kıtası güneyde bir parça olarak yer alıyor fakat düz Dünya modelinde, Dünya'nın etrafını çevreleyen buz dağlarıdır. Yani aslında bir kıta değildir. Elimizdeki teknolojiyle uçuş rotalarına baktığımızda hiç bir uçak Antarktika kıtası üzerinden geçmez. Çünkü burası anlatıldığı gibi bir kıta olmadığı için geçilmesi teknik olarak mümkün değil. Gerçek Antarktika, Dünya'nın etrafındaki buzullardır. Bunun aksini ispat edecekler için 100 bin TL ödül hazır. Derneğimiz tarafından anında ödeme yapılacak."

DHA
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