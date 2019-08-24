Yıldırım'dan THK'den uçak kiralanmaması açıklanması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ilk bulgulara göre sabotaj ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile yangında zarar gören bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Menderes ilçesinde 2 yıl önce yanan ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılan bölgeyi de inceleyen Yıldırım, İzmir Valiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 3 ilçeye sıçrayan yangına 20 helikopterin müdahale ettiğini, yangın bölgesinde bulunan 400 ton ile bin 600 ton arası kapasiteli havuzların etkin kullanıldığını ifade eden Yıldırım, yangında Tokat'tan İzmir'e kadar olan bölgeden sevk edilen 237 arazöz, 45 su taşıma aracı, 29 müdahale aracının görev yaptığını, belediyelere ait 95 itfaiye aracının da destek olduğunu aktardı.

Yangında can kaybı olmamasının en önemli teselli kaynağı olduğuna işaret eden Yıldırım, "Yangın niye çıktı, teknik bir mesele, bütün yönleriyle idari, adli tahkikatlara devam ediliyor. İlk bulgulara göre bir sabotaj ihtimali düşük ama yine de göz ardı edilmiyor." dedi.

İzmir'de önceki yıllarda yanan alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin fotoğrafları gösteren Yıldırım, "Menderes'te 2017 yılında yangın çıktı. Burada 1 milyon 800 bin ağaç dikilmiş. Ormanlaştırma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ile orman varlığının ciddi ölçüde artırıldığını vurgulayan Yıldırım, "Dünyada orman varlığını, tüm yangınlara rağmen en fazla artıran ülkeler arasında Türkiye var. 2 milyon hektardan fazla bir orman varlığımız artırılmış oldu." dedi.

- Yangınla ilgili söylentiler

Yangınla ilgili İzmirlilerin kafasına karıştırmaya yönelik söylentileri ortadan kaldırmak için alana geldiklerine değinen Yıldırım, "İleri geri laflar oluyor, bilen de bilmeyen de konuşuyor. 'Görevli, resmi elbiseyle yangını büyütmek için ormanı yaktı.' diye haberler çıkıyor. Cahillik kötü bir şey. Halbuki rüzgarın yönünü değiştirmek için ters yangın metodu diye bir şey var. Büyük tehlikenin önüne geçilmiş oluyor." dedi.

Hayatın doğal akışı içinde bu tip yangınların yaşanabileceğini, önemli olanın tedbir almak ve hasarı büyümeden engellemek olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kurumlarımızı örseleyerek, yıpratarak bir yere varamayız. Eğer kurumlarımız canlı olmazsa, moralleri yüksek olmazsa neticede bundan daha büyük zararlar olması kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Kampanya 24 Kasım'da

Yanan alanların ağaçlandırılması için bazı kesimlerin toplanıp ağaç dikeceklerini söylediğine ancak bunun yapılması için öncelikle alanın temizlenmesi, toprağın hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ağaç dikim programını şöyle icra edeceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İzmir'in bütün öğretmenlerine, öğrencilere, herkese çağrımız var. 9 Eylül'de bunun duyurusunu yapacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de o arazide olacağız. Herkes orada olacak. İzmir bir bütündür. Bu siyaset üstü iştir. İzmir'in dağlarında tekrar yeşillerin görülmesi, çiçeklerin tekrar açması hepimizin ortak geleceğidir. Bunun için de inşallah 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü vesilesiyle 'İzmir'de 800 bin öğrenci fidan oluyor' sloganıyla bu kampanyamızı da başlatmış oluyoruz. Karabağlar, Urla, Seferihisar, Menderes'te ağırlıklı olarak fidan dikimini gerçekleştireceğiz."

- "Bir yerde yangın olursa davet mi beklersiniz"

Türk Hava Kurumu ile (THK) Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir uçak tartışması olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir yerde yangın olsa davet mi beklersiniz? Yangın var, herkes elindeki imkanla koşar. Gittiğiniz zaman izin mi alacaksınız? Yangın bu, başka bir şey değil ki. Yangında durumdan vazife vardır. Şurada uçak duruyor, uçak kalkacak yangına müdahale edecek. 'Niye geldin kardeşim' diyen mi olur? Bunlar çok anlamsız tartışmalar. Herkesin elindeki imkanla, güçle gayret etmesi lazımdır. Bu gayret yapılmıştır, yapılmaya da devam edecektir."

Yıldırım'ın açıklaması sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Alpay Özalan, Cemal Bekle, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, üniversite rektörleri ile borsa ve oda başkanları da hazır bulundu.