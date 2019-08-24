MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı mesajı
|24 Ağustos 2019 16:07
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, "Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" denildi.
Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğuna vurgu yapılarak, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.
Dabık'ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek, kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Dabık'ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı.
Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı" ifadeleri kullanıldı.
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