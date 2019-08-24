1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafta içi öğrencilere, hafta sonu halka açık

İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'ne, TOKİ tarafından yapılacak olan 'Millet Bahçesi'nin proje detayları belli oldu. Hafta içi öğrencilere, hafta sonu ise halka açık olacak, 147 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde, 2 biyolojik gölet, bilim merkezi ve mescit de bulunacak. Millet Bahçesi'nin ihalesi 5 Eylül'de yapılacak.
 24 Ağustos 2019 16:11
Yazdır
Hafta içi öğrencilere, hafta sonu halka açık

Mart ayında gündeme gelen, YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ne yapılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili ihale ilanı yayımlandı. TOKİ'nin 'Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' adı ile açtığı ihalede, proje 147 bin 430 metrekarelik alanı kapsıyor. İçinde daha önce hobi bahçelerinin de bulunduğu alanda, biri 200 metrekare, diğeri 175 metrekare olmak üzere iki biyolojik gölet olacak. Ayrıca, tuvalet ve lavaboların yanı sıra, Bilim Merkezi ile mescit yapılacak.

HAFTA SONU HALKA AÇIK

YTÜ öğrencilerinin tepkisi üzerine, projeyle ilgili Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, Millet Bahçesi'nin hafta içi üniversitedekiler tarafından kullanılacağı, hafta sonu ise halka açılacağı belirtilerek şöyle denildi:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, mezunlarımıza ve ailelerine hafta sonları bir program çerçevesinde Davutpaşa Millet Bahçesini tanıtmak, Tarihi Hamam, Otağ-ı Hümayun, Fil Ahırları, Osmanlı Koğuşu, Sancak Köşkü gibi tarihi mekanları gezmeleri ve yeni kurulacak Bilim Parkı'nda hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için rehberler eşliğinde özel turlar düzenlenecektir."

EN ÇOK ERGUVAN DİKİLECEK

Projede, kampüse İstanbul Boğazı'nın simgesi olan erguvan başta olmak üzere pek çok ağaç dikilecek. En çok dikilecek olan ağaç türünün 247 fidanla erguvan olduğu projede, ikinci sırada ise 166 fidanla karayemiş çiti, üçüncü sırada ise 143 fidanla mabet ağacı geliyor. 120 Kafkas ıhlamuru yanı sıra pek çok ağacın daha dikileceği bahçeye tek bir pavlonya ağacının dikilmesi ise dikkat çekti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tuz Gölü pembe renge büründü
24 Ağustos 2019 15:21		 Gabar Dağı şelaleleriyle cezbediyor
24 Ağustos 2019 15:06
Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
23 Ağustos 2019 20:18		 Valilik: 'Civciv çıkarma' tarzı eylemlere müsaade edilmeyecek
23 Ağustos 2019 18:08
Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu: 2 ölü
23 Ağustos 2019 17:38		 Ordu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
23 Ağustos 2019 13:40
Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
22 Ağustos 2019 22:18		 Bilinçsiz sulama ve ilaçlama Iğdır'ı kuraklaştırıyor
22 Ağustos 2019 22:01
Marmaris'te polis teyakkuzda, mahalleli nöbette
22 Ağustos 2019 21:23		 Düzce'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
22 Ağustos 2019 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı17:33 - Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı17:28 - Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla tehdide tutuklama17:23 - MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı17:18 - Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı17:14 - Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi17:10 - Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek17:06 - Adana'da hemzemin geçitte kaza: DSİ personeli öldü17:02 - Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor16:58 - CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor
16:54 - MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği16:51 - Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı16:47 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü16:43 - Bakan Akar: Teröristlere ait mevzilerin tahribine başlandı16:39 - Baş ağrısının sebebi uyku apnesi olabilir16:35 - Facebook aslında hiçbir şey silmiyor16:31 - 'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'16:27 - Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
harman 1
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
radamel falcao 3
leblebi 2
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 6
tesel-ya 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam