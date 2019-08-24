'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Çeşme'deki konserinin tüm gelirini eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını duyurdu.
|24 Ağustos 2019 16:31
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Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Çeşme'deki konserinin tüm gelirini eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını duyurdu.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, '28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine'nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım.' ifadelerini kulandı.
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