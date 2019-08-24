1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeğeni Mutlu Bakal, geçirdiği kalp krizi sonrası genç yaşta hayata veda etti.
 24 Ağustos 2019 16:47
Yazdır
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeğeni Mutlu Bakal, geçirdiği kalp krizi sonrası genç yaşta hayata veda etti.

Hayatını kaybeden merhum Mutlu Bakal'ın, Attar Hoca Cami'nde kılınan cenaze namazına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik,Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP il yönetimi ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve merhum Mutlu Bakal'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi Başkan Ergün ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının Bakal, Kırtık Mezarlığına defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı
24 Ağustos 2019 17:38		 Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı
24 Ağustos 2019 17:33
Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek
24 Ağustos 2019 17:10		 CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor
24 Ağustos 2019 16:58
Bakan Akar: Teröristlere ait mevzilerin tahribine başlandı
24 Ağustos 2019 16:43		 MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı mesajı
24 Ağustos 2019 16:07
Yıldırım'dan THK'den uçak kiralanmaması açıklanması
24 Ağustos 2019 16:03		 Trabzon'da 7 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak
24 Ağustos 2019 15:14
Özhaseki: Bin 50 garibanının işine son verdiler
24 Ağustos 2019 15:03		 Erdoğan: Yakında, Suriye meselesi olmak üzere bazı müjdelerimiz olacak
24 Ağustos 2019 14:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı17:33 - Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı17:28 - Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla tehdide tutuklama17:23 - MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı17:18 - Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı17:14 - Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi17:10 - Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek17:06 - Adana'da hemzemin geçitte kaza: DSİ personeli öldü17:02 - Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor16:58 - CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor
16:54 - MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği16:51 - Emine Bulut cinayetini çeken kişi serbest bırakıldı16:47 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü16:43 - Bakan Akar: Teröristlere ait mevzilerin tahribine başlandı16:39 - Baş ağrısının sebebi uyku apnesi olabilir16:35 - Facebook aslında hiçbir şey silmiyor16:31 - 'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'16:27 - Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
şu an çalan şarkı 3
leblebi 2
Metinalkan 2
EMİNE BULUT 10
tesel-ya 1
radamel falcao 3
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
yaşlanmayı kabullenmemek 2
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam