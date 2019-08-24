MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği
|24 Ağustos 2019 16:54
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verilecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta, annesi Emine Bulut'un babası tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kıza destek için harekete geçti.
Bakanlıkça alınan karar çerçevesinde tanık olduğu olayın küçük kızın hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale'de MEB rehberlik uzmanlarının da yer aldığı ekip oluşturulacak.
Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destekler bu ekip tarafından sağlanacak. Ayrıca, akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak.
Yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek küçük kız, ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek.
Kırıkkale'de anneannesi ve dedesinin yanında yaşayan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının, MEB yetkililerince ziyaret edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sakarya'da denize giriş yasaklandı
24 Ağustos 2019 15:43
|Bu öğretmenevi 5 yıldızlı otel gibi
24 Ağustos 2019 15:39
|Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti
24 Ağustos 2019 11:50
|Okul kantinlerinde bu gıdalar satılabilecek
24 Ağustos 2019 10:09
|Ankara itfaiyesi: Şahsi araçlarınızı kurumda yıkamayın
24 Ağustos 2019 08:05
|Sağlık Bakanlığı: O sözler, Bakan Koca'ya ait değil
24 Ağustos 2019 07:44
|Sağlıkta, sözleşmeli personelin eş durumu tayinleri kurasız yapılacak
24 Ağustos 2019 07:40
|Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
23 Ağustos 2019 19:18
|Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
23 Ağustos 2019 18:56
|2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
23 Ağustos 2019 18:54