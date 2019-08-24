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MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek sağlanacak
 24 Ağustos 2019 16:54
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MEB'den Emine Bulut'un kızına eğitim desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB, Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta, annesi Emine Bulut'un babası tarafından öldürülmesine tanık olan 10 yaşındaki kıza destek için harekete geçti.

Bakanlıkça alınan karar çerçevesinde tanık olduğu olayın küçük kızın hayatını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Kırıkkale'de MEB rehberlik uzmanlarının da yer aldığı ekip oluşturulacak.

Küçük kızın öğrenim hayatı boyunca ihtiyacı olan eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destekler bu ekip tarafından sağlanacak. Ayrıca, akademik, sosyal ve duygusal süreçleri yakından takip edilecek ve buna uygun şekilde destekler sunulacak.

Yakınlarının tercihi doğrultusunda ilde istediği bir okula yerleştirilecek küçük kız, ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde spor ve sanat eğitimlerine yönlendirilecek.

Kırıkkale'de anneannesi ve dedesinin yanında yaşayan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının, MEB yetkililerince ziyaret edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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