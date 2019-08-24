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CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Emine Bulut ne ilkti ne de son olacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor dedi.
 24 Ağustos 2019 16:58
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CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Emine Bulut ne ilkti ne de son olacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor dedi.

CHP Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik ve partililer katıldı. Partililerin, 'Anne lütfen ölme' ve 'Ölmek istemiyorum' yazılı dövizler açtığı toplantıda Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Emine Bulut ne ilkti ne son olacak. Kadın cinayetlerinin bir politika sorunu olduğunu görmeliyiz. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için iyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor. Beyaz pantolon, kırmızı elbise giydi diye tahrik indirimi, kravat taktı diye iyi hal indirimi alınmasına devam edildiği sürece, hukukun kadına karşı şiddete bu açıdan baktığı sürece, cinsel istismar, cinayet ve şiddetin önüne geçilmesi mümkün değildir. Öncelikle toplumun izleyen değil, müdahale eden bir tavra gelmesi, kadın cinayetlerinin önlemesi için toplumun bu konuda farkındalığının yaratılması zorunludur diye konuştu.

DOĞAN KADINA KARIŞI ŞİDDET KONUSUNDA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Türkiye'de kadınların daha da özgürleşmesi gerektiğini belirterek, Kadınlara karşı işlenen cinayetlerin caydırıcılığının derhal arttırılması gerekiyor. 1 Ekim'den itibaren iyi hal indirimi hemen devreden çıkarılmalıdır. Kadına karşı şiddet konusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Merkezefendi Belediyesi olarak şiddete uğramış kadınların her zaman yanında olacağız dedi.

'ANNE LÜTFEN ÖLME SÖZÜ HEPİMİZİN KALBİNDE DERİN BİR YARA AÇIYOR'

CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ise yılmadan ve bıkmadan bu konudaki hassasiyetin daha üst noktalara taşınması gerektiğini ifade ederek, Kadına şiddet konusunun temeline inip, sorunu çözmek istiyorsak, öncelikle biz erkeklerin gerçekten erkek gibi davranabilmesi gerekiyor. Erkeklik sözlü ya da fiziksel güç kullanmak, kaba kuvvet kullanarak kadını aciz duruma düşürmek değildir. Çevremizdeki erkeklere bunu anlatıp, yetiştireceğimiz çocuklara bunu aşılamamız gerekiyor. 'Anne lütfen ölme' sözü hepimizin kalbinde derin bir yara açıyor. Çünkü telafisi olmayan bu yara, bir gün bizim annemizin üzerinde vücut bulabilir diye konuştu.
DHA
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