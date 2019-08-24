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Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçesindeki bazı alanlar 29 Ağustos'a kadar "özel güvenlik" bölgesi ilan edildi
 24 Ağustos 2019 17:14
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Hakkari'de bazı alanlar 'güvenlik bölgesi' ilan edildi

HakkariValiliği, kent merkezi ile 3 ilçedeki iki bölgenin bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki iki bölgenin bugünden itibaren 29 Ağustos saat 23:59:59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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