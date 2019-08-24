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MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalandı.
 24 Ağustos 2019 17:23
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MTA 18. dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak 18'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalandı.

Ankara'da Kamu-İş Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, Kamu-İş Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç ile Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.

Hükümet ile TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Çerçeve Protokolü doğrultusunda ücretlerle ilgili maddelerde de anlaşma sağlanmış oldu.

Bu çerçevede, ücretlere; 3.500 TL altındaki brüt ücretlere 150 TL iyileştirme İlk 6 ay yüzde 8, ikinci altı ay yüzde 4 + enflasyon farkı, üçüncü altı ay yüzde 3 + enflasyon farkı, dördüncü altı ay yüzde 3 + enflasyon farkı artış sağlandı.

Sosyal haklara ve diğer ödemelere de aynı oranlarda artış uygulanacak. Sözleşmeden doğan farkların en kısa zamanda ödenmesi için çalışmalar sürdürülecek. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla, 25 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan grev kararı da kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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