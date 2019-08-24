Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı
|24 Ağustos 2019 17:33
|Yazdır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını yaşam mücadelesi veren Recep Safa Örs'e bağışlayarak yardım çağrısında bulundu.
Kayseri'de yaşayan Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile Recep Safa Örs'ü kucaklarına aldı. 2 buçuk yaşında böbrek üstü kanserine yakalanan Recep Safa Örs'ün tedavisi bir buçuk yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi sürüyor. Tedavisi için gerekli olan ve Amerika'dan getirilmesi istenen 'Dinutuximab Beta' isimli ilacı araştıran aile, ilacın kutusunun 10 bin euro olması nedeniyle çaresiz kaldı. İlaçtan 15 kutu kullanması gereken Recep Safa için baba Erdem Örs, valilik ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da kayıtsız kalmadı. Ersoy sosyal paylaşım sitesinde; "Recep Sefa Örs'ün hayatı hepimizin makamından, şartlarından ve hatta hayatından daha önemlidir. Ben bir babayım ve Recep'te bizim bir evladımız. Bir maaşımı evladımıza bağışlıyor ve tüm Kayserili hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Haydi Kayseri'm" paylaşımında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan: Mesele vatansa gerisi teferruattır
24 Ağustos 2019 20:29
|Tartışılan Genel Müdür istifa etti
24 Ağustos 2019 20:25
|Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu
24 Ağustos 2019 19:03
|Erdoğan: 'İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
24 Ağustos 2019 18:23
|Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı
24 Ağustos 2019 17:38
|Erdoğan Rusya'da MAKS-2019 Tatbikatı'nı izleyecek
24 Ağustos 2019 17:10
|CHP'li Karaca: İyi hal indiriminin kaldırılması gerekiyor
24 Ağustos 2019 16:58
|Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın acı günü
24 Ağustos 2019 16:47
|Bakan Akar: Teröristlere ait mevzilerin tahribine başlandı
24 Ağustos 2019 16:43
|MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı mesajı
24 Ağustos 2019 16:07