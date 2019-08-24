2019 e/YDS sonuçları açıklandı
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
|24 Ağustos 2019 17:48
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2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
24 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
e-YDS 2019/10 (İngilizce) Sınav Sonuçları için; TIKLAYINIZ
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