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İkisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
 24 Ağustos 2019 18:03
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İkisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla ikisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı
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