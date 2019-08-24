İkisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
|24 Ağustos 2019 18:03
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla ikisi kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ikisi kadın 4 PKK'lı terörist tespit edildi.
Teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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