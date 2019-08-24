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Balık pulu hastalarının yerli ilaç mutluluğu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilaç sıkıntısı yaşayan "Balık Pulu" hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli ilaç geliştirileceği açıklamasını sevinçle karşıladı
 24 Ağustos 2019 18:18
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Balık pulu hastalarının yerli ilaç mutluluğu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, halk arasında "Balık Pulu" olarak da bilinen "iktiyozis" hastası vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç sıkıntısının yerli üretimle çözüleceği müjdesiyle umutlandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın iktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan "asitretin" etken maddeli ilacın yabancı menşeli firma tarafından üretiminin durdurulduğunu, hastaların mağduriyet yaşamaması için bu ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdiklerini açıklaması, bu hastalığın dünyada en yoğun görüldüğü bölgelerden biri olarak gösterilen Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sevinçle karşılandı.

İki çocuğu iktiyozis hastası olan Hamza Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaç bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşadıklarını, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kömürcü, "Çocuklarımıza 3-4 aydır ilaç bulamıyorduk. Bu sabah Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. İlaçlarımız eylül ayında gelecekmiş. Bunu duyan çocuklarımız çok sevindi. İnşallah ilk buraya gelir, çocuklarımızın da mağduriyeti giderilmiş olur. Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hastalığın en fazla görüldüğü bölge olan Çatalköprü Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Teker ise ilaca 4 aydır ulaşamadıklarını dile getirerek, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eylül ayında üretilecek olan ilaçların ilk sevkıyatının Turgutlu'ya yapılacağını öğrendik. Bu yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Sevinçliyiz. Açıklamayı duyan hastalarımız da çok mutlu oldular. Onlar da ilacı dört gözle bekliyorlar." dedi.

Hastalardan İsa Bayraktar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını görünce çok sevindiğini söyleyerek, "Bizi görüp sessiz kalmadıkları için, bizlere el uzattıkları için, yerli imkanlarla ilacımızı üreterek ilk sevkıyatı Turgutlu'ya yapacakları için çok sevindik. Benim gibi olan ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim de çok sevindi. Sağlık Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve sesimizi duyurmamızda bize yardımcı olan Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 kırsal mahallede aralarında akrabalık bağı bulunan yaklaşık 150 kişide, halk arasında "balık pulu" hastalığı olarak bilinen "iktiyozis vulgaris" görülüyor. Hastalar ciltlerinin çatlayarak pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamıyor, sıcak, soğuk veya tozlu ortamlardan uzak durarak yaşamlarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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