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FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde isminin FETÖ soruşturmasında geçtiği yalanıyla bir vatandaşın 59 bin TL değerindeki altınını alan ve Jandarma tarafından üç günlük geceli gündüzlü takip sonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
 24 Ağustos 2019 18:28
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FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde isminin FETÖ soruşturmasında geçtiği yalanıyla bir vatandaşın 59 bin TL değerindeki altınını alan ve Jandarma tarafından üç günlük geceli gündüzlü takip sonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis memuru olarak tanıtan şüpheli, H.A. isimli vatandaşı ev telefonundan arayarak isminin FETÖ soruşturmasında geçtiğini ve evdeki değerli eşyaları almaları gerektiğini söyledi. Telefon dolandırıcısına inanan H.A., toplamda 59 bin TL değerinde olan 22 adet bilezik 5 adet yarım altın, 2 adet tam altın, 2 adet küpeyi dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra kandırıldığını anlayan H.A., aynı günün akşamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen jandarma, Olay Yeri İnceleme, İstihbarat, KOM ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek araştırma başlattı.

2 Asayiş Timi, 1 Jasat Timi, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve 1 KOM ekibi ile üç gün boyunca gece ve gündüz iz süren jandarma, olayın şüphelisinin izini kaybettirmek maksadıyla motosiklet, ticari taksiler, minibüs kullandığı ve bazen de yaya olarak yer değiştirdiğini tespit etti. Onlarca güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, görgü şahitlerinin ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin Muratpaşa ilçesinde bulunduğunu tespit etti. 2 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan A.Ş. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, verdiği ifadesinde H.A.'nın ziynet eşyasını dolandırıcılık yoluyla kendisinin aldığını itiraf etti. A.Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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