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Denizli'de traktörün altında kalan bebek öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde, traktörün altında kalan bebek yaşamını yitirdi.
|24 Ağustos 2019 18:33
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Denizli'nin Tavas ilçesinde, traktörün altında kalan bebek yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Çiftlikköy Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde park halindeki traktörün etrafında oynayan 1 yaşındaki Emirhan Karakaşoğlu, freni boşalan traktörün altında kaldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bebeğin babası ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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