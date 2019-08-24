1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor

Antalya'da engelli iki kedisini evde bırakamayan otobüs şoförü Filiz Karatepe, onları da yanına alarak yolcu taşıyor-
 24 Ağustos 2019 18:43
Yazdır
Engelli kedileriyle otobüs şoförlüğü yapıyor

Antalya'da engelli iki kedisini evde bırakamayan otobüs şoförü Filiz Karatepe, onları da yanına alarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi otobüslerde şoför olarak çalışan hayvansever Karatepe, biri felçli, diğeri gözünden engelli kedilerini de kedi taşıma kabına koyup yanına alarak mesaiye başlıyor.

Karatepe, duraklardaki molalar sırasında kedilerini mama ve şırıngayla su vererek besliyor.

Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri hayvanlara özel ilgi duyduğunu ve onlara her zaman yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Daha önce evde yalnız bıraktığı engelli kedilerden birinin başının demire sıkıştığını anlatan Karatepe, bu olaydan sonra kedilere zarar gelmemesi için onları yanına almaya karar verdiğini belirtti.

Yolcuların kedileri görünce genelde güzel tepkiler verdiğini dile getiren Karatepe, "Kedilerim küçük ve engelli oldukları için bana ihtiyaçları var. Onun için direksiyon başına geçtiğim zaman onları da yanıma alıyorum. Kedileri otobüste gören yolcular, genelde şaşırıyor, bazıları da seviyor. Yanımda getirdiğim mamalarla besliyorum. Küçük oldukları için şırıngayla su veriyorum." diye konuştu.

Yolculardan Elvan Aslan da kendisinin de kedilerinin bulunduğunu ve otobüsteki kedileri görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kadınlara ve hayvanlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini savunan Aslan, "Şoförümüz bir kadın ve yanında kedilerini taşıyor. Çok güzel bir davranış, kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Flamingo nüfusu iki kat arttı
24 Ağustos 2019 19:08		 'Konserde rehber köpek görürseniz şaşırmayın'
24 Ağustos 2019 18:38
Balık pulu hastalarının yerli ilaç mutluluğu
24 Ağustos 2019 18:18		 Şehit özel harekat polisi Ali Uçar için tören düzenlendi
24 Ağustos 2019 17:53
Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor
24 Ağustos 2019 17:02		 'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
24 Ağustos 2019 16:31
Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
24 Ağustos 2019 16:27		 Antalya, gizemli hayırseveri konuşuyor
24 Ağustos 2019 16:23
Bu kafede Türkçe hariç 8 dil konuşuluyor
24 Ağustos 2019 16:19		 Hatay'a şehit ateşi düştü
24 Ağustos 2019 16:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
Özhaseki: 1050 garibanının işine son verdiler
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
radamel falcao 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 6
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
tesel-ya 1
harman 1
leblebi 2
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
emre yücelen 1
Kararsızlık 1
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam