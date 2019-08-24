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Doğa sararınca raylardaki 'vaha' dikkati çekti

Kars'ın Selim ilçesinde 1969 yılında TCDD tarafından ağaçlandırılan Benli Ahmet Tren İstasyonu, 50 yıldır ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
 24 Ağustos 2019 18:48
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Doğa sararınca raylardaki 'vaha' dikkati çekti

Kars'ın Selim ilçesinde 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan Benli Ahmet Tren İstasyonu'ndaki ağaçlık alan, çevresindeki alanların yaz mevsiminde sararması üzerine adeta bir "vaha" gibi ortaya çıkarak, dikkati çekiyor.

TCDD tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan istasyonun çevresi, yıllar içinde korunarak bugünkü yemyeşil halini aldı.

Tren yolunun iki yanı yeşillendirilerek tabii bir koruma duvarının amaçlandığı istasyondaki çamlar, ray kenarlarına sıralı şekilde konumlandırılmış halleri ile ilçeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğrafseverlerin de uğrak yeri haline gelen tren istasyonunda yöre halkı da piknik yaparak doğa ile iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Son günlerde kuraklıklar ve ekinlerin biçilmesi dolayısıyla tamamen sararan doğada yeşil görüntüsü ile adeta bir vaha gibi ortaya çıkan rayların çevresindeki ağaçlık alan, bambaşka bir güzellik sunuyor.

Manzarasıyla başta fotoğraf tutkunları olmak üzere ziyaretçilerinin ilgisini çeken ağaçlar, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

İstasyonu ziyaret eden Zeki Mikyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Benli Ahmet Tren İstasyonu'nu sosyal medyada gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyledi.

"Yarım asırdır korunan yeşil alan gelecek kuşaklara aktarılmalı"

Bölgenin tarım arazileriyle dolu olduğunu ancak sadece bu alanın ağaçlık olmasının bölgeye renk kattığını vurgulayan Mikyas, "Buranın yarım asırlık bir geçmişi var, öğrendiğim kadarıyla burası daha önce bölgede çok kar yağdığı için rayların kardan korunması amacıyla yapılmış. 50 yıl sonra burası çok güzel oldu, şimdi burası bize aktarıldı. Biz de burayı gelecek nesillere aktarmalıyız. Burayı koruyabiliriz, herkesin bu konuda titiz olmasını istiyoruz." dedi.

Mikyas, tamamen sararan doğada adeta bir vaha gibi ortaya çıkan bu yeşil alanın bölge turizmi açısında güzel bir yer olduğunu ifade ederek, vatandaşların da buraya pikniğe geldiğini söyledi.

Bu güzelliği herkesin görmesini istediğini söyleyen Mikyas, "İstasyonu gezerken ağaçların arasında, rayda yürüdüm. Burada en çok ağaçların sıralı dizilimi ilgimi çekti. Çok güzel bir yer. Yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyorum, burası doğal bir stüdyo gibi, fotoğraf çekimleri için harika bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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