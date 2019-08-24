Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu
Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleşti
|24 Ağustos 2019 19:03
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Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.
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