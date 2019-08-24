1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şifalı bitkiler sadece aktarlarda satılmalı'

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Usta, "Aktarlık geleneğini asla ortadan kaldırmamalıyız. Aktarların korunması, çok ciddi şekilde desteklenmesi, hatta onlara ciddi eğitim verilmesi gerekiyor." dedi.
 24 Ağustos 2019 19:33
Yazdır
'Şifalı bitkiler sadece aktarlarda satılmalı'

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aktarlık geleneğinin asla ortadan kaldırılmaması gerektiğini belirterek, "Değilse kendi geçmişimize, bitki ve tıbbi geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Aktarların korunması, çok ciddi şekilde desteklenmesi, hatta onlara ciddi eğitim verilmesi gerekiyor." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerdeki "Şifalı bitkileri eczaneler mi aktarlar mı satmalı?" yönünde tartışmaları eleştirerek, her iki meslek grubunun da birbirine karşı saygılı olmak durumunda olduğunu söyledi.

"Hezeyan tıp"

Kanıt olmadan bilimselmiş gibi ortaya veri konulmasını "hezeyan tıp" diye nitelendiren Usta, insanlara özellikle doktorlar aracılığıyla 'Şu ot şuna iyi geliyor, bu ot buna iyi geliyor.' diyerek, çok fazla kanıt olmadan bir bitki ön plana çıkarıldığında halkın doğal olarak bunları talep etmeye başladığına dikkati çekti.

Talep olunca eczanelerin de buna yöneldiğini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Şifalı bitkileri ben satayım diye eczanelerden talep gelmeye başladı. Halkımız eczanelere olan güveninden dolayı daha doğru, daha iyi ürün alabileceklerini düşünürler. Bu doğru değil. Zaten eczanelerin o kadar bitkiyi koyacak yerleri var mı? Ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Aktarlık aslında çok özel bir meslek ama bir şehirde en fazla bir ya da iki aktar olmalı. Daha fazla varsa orada bir sorun var demektir. Her bölgede yetişen endemik dediğimiz bitkileri oradaki aktarlar tanıyabilir. Aileden, atadan gelen bir meslekle aktarlık yapmak zorundasınız. Böyle olunca aktarlık kadim bir meslek."

Tıbbi bitkilerle ve tedavileriyle uğraşan, gelenekten gelen insanların aktar olduğunu ifade eden Usta, o insanların bilgi birikiminden faydalanmak, bu bilgi birikimi üzerinden doğru sonuçlara gitmek gerektiğini bildirdi.

"Aktarların korunması gerekiyor"

Aktarlığın da çok iyi koşullarda yapılması gerektiği uyarısında bulunan Usta, şöyle konuştu:

"Aktarlık geleneğini asla ortadan kaldırmamalıyız. Değilse kendi geçmişimize, bitki ve tıbbi geçmişimize biraz ihanet etmiş oluruz. Bu açıdan bakınca aktarların korunması, çok ciddi şekilde desteklenmesi, hatta onlara ciddi eğitim verilmesi gerekiyor. Eczaneler, 'Zaten bitkilerin özünü biz biliyoruz, o zaman şifalı bitkileri biz satalım.' diyorlar. Yarın 'Portakal suyu şuna iyi geliyor.' dediğimizde onu da mı eczaneler satmaya kalkacaklar? Sattıkları ilaçların dörtte üçü zaten bitki, siz bitkileri satıyorsunuz. Bu anlamda ürünlerin satılması gereken yere karar verirken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu bir ticarethane gibi düşünülmemeli. Bu tartışmanın daha bilimsel temeller içerisinde yapılmasını doğru buluyorum."

İlaçların da yan etkileri olduğuna işaret eden Usta, bitkilerin de çok ciddi yan etkileri olduğunu, bunları bilimsel kanıta dökmeye çalıştıklarını söyledi. Bitkilere aşırı güveni doğru bulmadığına değinen Usta, bitkinin de ekmek gibi doğru olanının faydalı olduğunu belirtti.

"Bitki demek sağlıklıdır, zararsızdır demek değildir. Bir otun bir şeye iyi gelmesi de onun ilaç olacağı anlamına gelmez. Arada bilinmesi gereken bilimsel faktörler var." diyen Usta, halkın kullandığı bitkinin yan etkisi varsa mutlaka bildirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitki çaylarında korkutan laboratuvar sonuçları
22 Ağustos 2019 20:27		 'Aktarlar çok yanlış bilgilendirmeler yapıyor'
19 Ağustos 2019 19:28
Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
18 Ağustos 2019 18:38		 Zayıflamak isterken ölmeyin
10 Ağustos 2019 22:36
Kantaron yağını güneş kremi olarak kullanmayın
11 Temmuz 2019 19:53		 Eczacılardan aktarlarda satılan bitkisel ürün uyarısı
26 Haziran 2019 23:48
'Kantaron yağı' adeta bir yara iyileştirici iksir
25 Haziran 2019 19:20		 'Piyasadan aldıklarımız kekik de değil, papatya da'
17 Haziran 2019 20:09
Ramazan'da susuzluğa karşı demirhindi şerbeti
28 Mayıs 2019 23:13		 Güneydoğu'nun ramazan içeceği 'meyan şerbeti'
05 Mayıs 2019 18:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Ev alana devlet destek verecek
İşsize çifte maaş
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
Özhaseki: 1050 garibanının işine son verdiler
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
milli eğitim bakanlığının kadın cinayetindeki sorumlulukları var 3
hdp il binasına girip pkk'ya katılan kişi 6
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
şu an çalan şarkı 3
tesel-ya 1
Bugun herkes feminist,yarin kaldığınız yeden MAÇO 3
Metinalkan 2
EMİNE BULUT 10
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam