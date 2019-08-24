Tartışılan Genel Müdür istifa etti
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Nalan Apa istifa etti
|24 Ağustos 2019 20:25
|Yazdır
Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Nalan Apa istifa etti.
Geçmiş yıllarda Ak Parti hükümetinin bakanları aleyhinde çok sert eleştiriler yaptığı ortaya çıkan ve geçen hafta Kültür Bakanı Mehmet Ersoy tarafından atanan Genel Müdür Nalan Apa bugün itibariyle istifa etti.
İşte Nalan Apa'nın istifa dilekçesi
İşte Nalan Apa'nın eski paylaşımları
16 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'de her 100 kişiden 12'sinde silah var
24 Ağustos 2019 22:23
|Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla görüştü
24 Ağustos 2019 22:03
|Bakan Selçuk: Her çocuk bu ülke için umuttur
24 Ağustos 2019 21:48
|'Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız'
24 Ağustos 2019 21:33
|MEB'den 'öğretmen eşini bıçakladı' haberine yalanlama
24 Ağustos 2019 20:58
|Vali , yaralı emniyet müdür yardımcısını ziyaret etti
24 Ağustos 2019 20:42
|Erdoğan: Mesele vatansa gerisi teferruattır
24 Ağustos 2019 20:29
|Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu
24 Ağustos 2019 19:03
|Erdoğan: 'İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
24 Ağustos 2019 18:23
|Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı
24 Ağustos 2019 17:38