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Tartışılan Genel Müdür istifa etti

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Nalan Apa istifa etti
 24 Ağustos 2019 20:25
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Tartışılan Genel Müdür istifa etti

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Nalan Apa istifa etti.

Geçmiş yıllarda Ak Parti hükümetinin bakanları aleyhinde çok sert eleştiriler yaptığı ortaya çıkan ve geçen hafta Kültür Bakanı Mehmet Ersoy tarafından atanan Genel Müdür Nalan Apa bugün itibariyle istifa etti.

İşte Nalan Apa'nın istifa dilekçesi

İşte Nalan Apa'nın eski paylaşımları

Memurlar.Net
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