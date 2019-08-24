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Bir kadın cinayeti daha
Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.
|24 Ağustos 2019 20:38
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Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.
İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B. (65), aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'ye (35) tabancayla ateş etti.
Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.
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