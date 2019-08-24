Vali , yaralı emniyet müdür yardımcısını ziyaret etti
|24 Ağustos 2019 20:42
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçe Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar ile yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hafif yaralanan 2 işçiyi hastanede ziyaret etti.
Vali Akbıyık, Cengiz Topel Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Acar'ın tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne geldi.
Burada hastane yetkilileri tarafından karşılanan Akbıyık, tedavisi süren Acar'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.
Acar'a geçmiş olsun dileklerini ileten Akbıyık, daha sonra Karayolları Şube Şefliğince Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yürütülen çalışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralan iki işçiyi ziyaret etti.
Akbıyık, işçilerin durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
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