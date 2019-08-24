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Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan askerin şehit olduğu açıklandı
 24 Ağustos 2019 20:46
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Çukurca'da yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralan askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, tedavi için sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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