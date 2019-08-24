Tunceli'de barınak çalışanlarına soruşturma
|24 Ağustos 2019 21:23
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Sosyal meyda üzerinde, Tunceli Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpeklerin can çekiştiği ve iki yavru köpek ölüsünün de çöpe atıldığı görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı. Paylaşım, birçok kullanıcının tepkisi topladı.
Tepkilerin ardından Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Maçoğlu, ihmali olan veteriner hekim ve diğer çalışanların tespit edileceğini ve iş akitlerinin fesih edilerek, belediye ile ilişkilerinin kesileceğini de belirttiği açıklamada şunları söyledi:
"Tunceli Belediyesi, hem çevreci hem hayvan dostu bir belediyedir. Hayvan barınağımızda bir ihmal söz konusu ve derhal soruşturma başlattık. Barınakta görevli olan bazı çalışanlar belediyemizi zor durumda bırakmak için hasta olan bazı sokak köpeklerinin tedavisini ihmal ederek, hasta hayvanların görüntülerini çekerek belli şahıslara servis etmişlerdir. Bu durumu öğrendik ve derhal soruşturma başlattık. Soruşturma sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. Hiçbir sokak köpeği ya da sokak hayvanının tedavisinin gecikmesi ya da ihmal edilmesini asla kabul etmeyiz. Bu durum karşısında ihmali olanları belediyemiz tarafından tespit edildikten sonra kesinlikle iş akitleri fesih edilerek belediyemiz ile ilişikleri kesileceklerdir. Özellikle benim il dışında bulunduğum bir zamanda böyle bir durumun gelişmesi de çok düşündürücüdür."
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