Sinop'a şehit ateşi düştü
Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca'da patlama sonucu şehit düştü.
|24 Ağustos 2019 21:43
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Sinoplu Uzman Onbaşı İdris Gezer (23), Hakkari Çukurca'da patlama sonucu şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın temizliği sırasında, terör örgütü üyelerince daha önceden yerin altına yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 1 asker şehit düştü. Acı haber Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına geldi.
Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesinin, gece saatlerinde askeri helikopterle Sinop'a geleceği bildirildi. Pazar günü kılınacak cenaze namazının ardından Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek.
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