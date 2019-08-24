1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Her çocuk bu ülke için umuttur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan okula başlayan her çocuk, bu ülke için bir umuttur. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var" dedi.
 24 Ağustos 2019 21:48
Yazdır
Bakan Selçuk: Her çocuk bu ülke için umuttur

9 Eylül'de başlayacak olan 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında, 9'uncu sınıf, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri, diğerlerinden önce ders başı yapacak. Bu öğrenciler için uyum haftası kapsamında 5- 6 Eylül tarihlerinde ders başı yapılacak. Okullarda bu yıl ilk defa 2 ara tatil uygulamasına geçilecek. 13 haftalık yaz tatili süresinin 11 haftaya çekilmesiyle yaz tatilinden alınan 2 hafta Kasım ve Nisan aylarında iki ara tatil olarak kullanılacak. İlk ara tatil 18- 22 Kasım tarihleri arasında yapılırken, okullar 20 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek. İkinci yarıyıl 3 Şubat'ta başlarken, 6- 10 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil yapılacak. Öğrenciler ara tatillerde dinlenme fırsatının yanı sıra öğrendiklerini kontrol etme ve öğrenmelerini derinleştirme fırsatı da elde edecek.

'BU UMUDA İHTİYACIMIZ VAR'

Yeni ders yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin velilerine sosyal medya hesabından mesaj verdi. Okula başlayan her çocuğun bu ülke için bir umut olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Baba diyor ki çocuğunu gösterip; 'Bu bizim küçük, çok yaramaz, adam olmaz, tek okulu bitirsin yeter', böylesi cümleler. Çocuk ilkokula yeni başlıyor baba bunu söylerken. Yavrudan ümidi, daha yolun başında kesmişler. Şirazlı Sadi der ki; Yaşlı biri günlerini tamamladığında bir talihli de beşikten başını kaldırır'. Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan, okula başlayan her çocuk, bu ülke için bir umuttur. Ben bu umutla, bu umut için buradayım. Lütfen çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de her 100 kişiden 12'sinde silah var
24 Ağustos 2019 22:23		 Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla görüştü
24 Ağustos 2019 22:03
'Makam verilmezken yan çizenlerden asla olmayacağız'
24 Ağustos 2019 21:33		 MEB'den 'öğretmen eşini bıçakladı' haberine yalanlama
24 Ağustos 2019 20:58
Vali , yaralı emniyet müdür yardımcısını ziyaret etti
24 Ağustos 2019 20:42		 Erdoğan: Mesele vatansa gerisi teferruattır
24 Ağustos 2019 20:29
Tartışılan Genel Müdür istifa etti
24 Ağustos 2019 20:25		 Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu
24 Ağustos 2019 19:03
Erdoğan: 'İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
24 Ağustos 2019 18:23		 Fuat Oktay, gençlerle bisiklet sürdü, ok attı
24 Ağustos 2019 17:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı
Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak
Ev alana devlet destek verecek
35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
İşsize çifte maaş
Tartışılan Genel Müdür istifa etti
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 2 polis şehit
Erdoğan: 'İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
FETÖ 'Patates hat'ları böyle almış
Bu canavarı nasıl büyüttük?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd nin bizim dostumuz olması 3
kimse kimsenin durduk yere boğazını kesmez 6
tesel-ya 1
25.08.2019 galatasaray vs konyaspor maçı 2
Metinalkan 2
şu an çalan şarkı 3
bayan mı kadın mı sorunsalı 2
beachlerde yiyecek ve içeceklerin abartılı pahalı olması 2
yaşlanmayı kabullenmemek 2
radamel falcao 3
SON İLANLAR
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
Ordu Fatbel 2 İşçi Alacak
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
İzmir İznerji Geçici 200 İşçi Alacak
Edirne Orta Katı Atık Yönetim Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik Geçici 73 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam